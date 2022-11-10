Победа оказалась не окончательной. Максим Ануфриев, житель Вязников, страдающий от редкого...

Победа оказалась не окончательной. Максим Ануфриев, житель Вязников, страдающий от редкого заболевания, спинальной мышечной атрофии, не может получить свои законные лекарства даже после решения суда.Как мы рассказывали, в сентябре этого года суд обязал департамент здравоохранения закупить для молодого человека шесть доз препарата "Спинраза" на этот год.Максим действительно начал получать необходимые медикаменты. Но третьей дозы, а это фактически самый важный этап терапии, в областной больнице не оказалось. Отметим, стоимость одной ампулы "спинразы" около шести миллионов рублей.Максим Ануфриев, житель г.Вязники:- Скорее всего, терапия провалена. И ее необходимо начинать заново. Ибо я уже чисто физически ощущаю, что действие препарата в моем организме заканчивается. Правая рука, которая начинала шевелиться, почти вернулась исходное состояние. И того заряда сил и бодрости уже почти нет.Максим Ануфриев заявил, что был вынужден написать обращения в адрес службы судебных приставов и прокуратуры. Мы будем следить за развитием ситуации.