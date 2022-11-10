Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отреагировал на обращение родственников мобилизованных владимирцев. Накануне горожане записали видеообращение к Путину по поводу нехватки оборудования и боевого опыта у призванных резервистов.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отреагировал на обращение родственников мобилизованных владимирцев. Накануне горожане записали по поводу нехватки оборудования и боевого опыта у призванных резервистов. Кроме того, руководитель рассказал о судьбе 346-го полка, где служат жители региона.«Из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных, мы знаем, что несколько человек покинули занятые позиции и вышли из зоны нахождения наших формирований. Первое и главное: все покинувшие позиции ребята живы, здоровы, находятся в расположении российских частей», - написал Александр Авдеев на «Вконтакте».По словам губернатора, оба полка с владимирскими военнослужащими действуют в штатном режиме. У бойцов есть необходимые припасы и оружие. На этой неделе в войска переданы дизельные генераторы, газовые горелки, баллоны и другое необходимое оборудование.