Пока в одном округе Москвы цены на жилье растут, в другом эксперты фиксируют снижение.

Пока в одном округе Москвы цены на жилье растут, в другом эксперты фиксируют снижение.Рынокнедвижимости в Москве показывает то рост цен, то их падение. Октябрь 2022 годане стал исключением. Пока цены в одном месте стремительно растут, в другом онитакже стремительно падают. Эксперты аналитических агентств собрали полученнуюинформацию за 10 месяцев 2022 года, а также отдельно за август и сентябрь.Меньше всего за жильев новостройках можно отдать в Южном административном округе столицы. Падениесоставило 2,7%. Схожую динамику заметили в Восточном АО, цены упали на 2,4%, аквадратный метр теперь стоит 299,4 тысяч рублей.А вот в Юго-ВосточномАО в октябре цены выросли на 2,4% до 289,9 тысяч рублей за квадрат. В этом жеокруге средняя цена за год поднялась на 8,12 %.В среднем цены нанедвижимость в этом году выросли на 2,91%, и средняя цена жилья оценивается в351,3 тысячи рублей.Эксперты говорят,что вырос и объем предложения. Сейчас на рынке находятся около 23,9 тысяч объектовв новостройках, из них 20,8 тысяч — это квартиры, а 3,1 тысяча приходится наапартаменты. За девять месяцев 2022 года количество объектов выросло в 1,5раза.