Пока в одном округе Москвы цены на жилье растут, в другом эксперты фиксируют снижение.
Пока в одном округе Москвы цены на жилье растут, в другом эксперты фиксируют снижение.
Рынок
недвижимости в Москве показывает то рост цен, то их падение. Октябрь 2022 года
не стал исключением. Пока цены в одном месте стремительно растут, в другом они
также стремительно падают. Эксперты аналитических агентств собрали полученную
информацию за 10 месяцев 2022 года, а также отдельно за август и сентябрь.
Меньше всего за жилье
в новостройках можно отдать в Южном административном округе столицы. Падение
составило 2,7%. Схожую динамику заметили в Восточном АО, цены упали на 2,4%, а
квадратный метр теперь стоит 299,4 тысяч рублей.
А вот в Юго-Восточном
АО в октябре цены выросли на 2,4% до 289,9 тысяч рублей за квадрат. В этом же
округе средняя цена за год поднялась на 8,12 %.
В среднем цены на
недвижимость в этом году выросли на 2,91%, и средняя цена жилья оценивается в
351,3 тысячи рублей.
Эксперты говорят,
что вырос и объем предложения. Сейчас на рынке находятся около 23,9 тысяч объектов
в новостройках, из них 20,8 тысяч — это квартиры, а 3,1 тысяча приходится на
апартаменты. За девять месяцев 2022 года количество объектов выросло в 1,5
раза.