В 2023 году финансирование закупок льготных препаратов увеличится.

В 2022 году онкобольные жители Владимирской области не получали отказов в выдаче лекарств. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Артём Осипов.В эфире Центра управления регионом он подчеркнул, что в текущем году объём средств, выделенный на лекарства для льготников, превысил прошлогодний на миллиард рублей. В ведомстве признают, что до сих пор существуют проблемы с оперативностью закупок препаратов, поэтому в отдельных случаях больные раком покупали медикаменты за свой счёт, а возвращать средства приходилось через суд.«Из-за торгов могла быть задержка с поставкой противоопухолевого препарата, но отказов по онкологии не было. Эта категория медикаментов стоит очень дорого. Упаковка - 150 - 250 тысяч рублей. Для семьи это неподъёмные деньги, поэтому, когда мы рассматриваем закупки, то в первую очередь выбираем дорогостоящие лекарства», - подчеркнул Артём Осипов.Главный владимирский медик добавил, что сейчас разыграны почти все аукционы. Создан резерв на переходный период. Ведётся активная закупочная кампания по потребностям 2023 года. Объём финансирования превысит текущий на 700 млн рублей.