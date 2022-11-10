Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о своей ошибке.

Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о своей ошибке.На телеканале ТНТстартует новое ток-шоу "Женский клуб", среди ведущих — ОльгаКартункова, Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Ксения Бородина. Первый выпускуже снят и совсем скоро появится на экранах. Темой разговора стал баланс материнства,брака и работы.Ксении Бородинойнашлось, чем поделиться: за спиной у брюнетки два развода и несколько успешныхпроектов. Брошенка Бородина точно знает, какие ошибки она больше не совершит.Так, она призналась в своем большом просчете во время первой беременности.Будущая мама перестроиласвой график, из-за чего большую часть времени ей было скучно. "Когда ябыла беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент,когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо", — рассказывает КсенияБородина.Единственнымдоступным развлечением было приставать к тогда еще первому мужу Ксении Юрию Будагову.Ведущая признается, с самого утра она звонила супругу и доставала его. Никаких настоящихпретензий не было, просто у Ксении Бородиной не находилось других дел.Про ошибкивторого брака Бородина пока не рассказывает. Возможно, она поделится откровеннымиподробностями в следующих выпусках нового шоу.