Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о своей ошибке.
Телеведущая Ксения Бородина откровенно призналась о своей ошибке.
На телеканале ТНТ
стартует новое ток-шоу "Женский клуб", среди ведущих — Ольга
Картункова, Екатерина Скулкина, Яна Кошкина и Ксения Бородина. Первый выпуск
уже снят и совсем скоро появится на экранах. Темой разговора стал баланс материнства,
брака и работы.
Ксении Бородиной
нашлось, чем поделиться: за спиной у брюнетки два развода и несколько успешных
проектов. Брошенка Бородина точно знает, какие ошибки она больше не совершит.
Так, она призналась в своем большом просчете во время первой беременности.
Будущая мама перестроила
свой график, из-за чего большую часть времени ей было скучно. "Когда я
была беременна первый раз, мне сделали лайтовый график. И я помню этот момент,
когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо", — рассказывает Ксения
Бородина.
Единственным
доступным развлечением было приставать к тогда еще первому мужу Ксении Юрию Будагову.
Ведущая признается, с самого утра она звонила супругу и доставала его. Никаких настоящих
претензий не было, просто у Ксении Бородиной не находилось других дел.
Про ошибки
второго брака Бородина пока не рассказывает. Возможно, она поделится откровенными
подробностями в следующих выпусках нового шоу.