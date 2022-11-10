Комплексные учения по гражданской обороне прошли сегодня на территории Владимирской области. Как...

Комплексные учения по гражданской обороне прошли сегодня на территории Владимирской области. Как отрабатывали ликвидацию условного пожара в областном центре - расскажет Максим Калашников.Пожар в кабельном коллекторе под машинным залом тепловой электростанции. Ситуация условная, но даже на тренировке спасатели выкладываются в полную силу. Задача - обследовать помещение, вывести возможных пострадавших и локализовать огонь. Масштабные учения по отработке различных вводных при ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли в каждом районе области.Павел Литов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Учения здесь подразумевают привлечение нескольких подразделений города Владимира. Объект крупный, здесь автоматом идут уже вторым номером практически все подразделения. Это поможет им в дальнейшем, не дай Бог что-то случится, они будут знать объект, оперативно ориентироваться в нем. И, естественно, в кратчайшие сроки ликвидировать данный пожар.Владимирская ТЭЦ - критически важный объект инфраструктуры. В любую минуту сотрудники МЧС должны быть готовы к таким нештатным ситуациям. По новой вводной - на соседнем участке в здании произошел разлив химически опасных веществ. Здесь работают специалисты в защитных костюмах.Никита Маринин, химик-дозиметрист:- Проводим разведку после этого. Со всеми приборами. После разведки уже идёт доклад - площадь заражения и что именно.Как выяснили дозиметристы, произошел разлив хлора. Облако отравляющего вещества было решено осадить, создав на зараженном участке водяную завесу. Параллельно происходила эвакуация пострадавших из зоны заражения. Им на месте оказывали медицинскую помощь. Всего в учениях на Владимирской ТЭЦ было задействовано больше пятидесяти спасателей и 14 единиц техники.- Штаб 72. Пожар локализован. На тушении в кабельном тоннеле работает ствол СВП. Дымосос подает пену высокой кратности. Облако хлора также осаждено. На осаждение облака работает два лафетных ствола стационарных, лафетный ствол с подъемника.По итогам учений будут разобраны и проанализированы не только действия спасателей, но и сотрудников энергетического предприятия, чтобы гражданский персонал тоже знал, что необходимо делать во время чрезвычайных ситуаций.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”