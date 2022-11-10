10 ноября в стенах мэрии прошел очередной раунд конкурса на пост главы города Владимира, по итогам которого четверо из пяти участников были допущены до заседания депутатов горсовета, на

10 ноября в стенах мэрии прошел очередной раунд конкурса на пост главы города Владимира, по итогам которого четверо из пяти участников были допущены до заседания депутатов горсовета, на котором будет принято решение о том, кто станет новым мэром. Так как врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов снял свою кандидатуру на должность главы областной столицы перед началом собеседования,