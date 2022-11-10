И это очередная победа Алёны Жуковой, ученицы средней школы №42 областного центра. Напомним, совсем...

И это очередная победа Алёны Жуковой, ученицы средней школы №42 областного центра. Напомним, совсем недавно она завоевала титул Grand-prix young miss beauty Russia на фестивале красоты, моды и таланта «Beauty Russia 2022», который проходил под лозунгом: «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» А в этот раз эффектно и ярко представила Владимирский регион в грандиозном финале Фестиваля красоты, моды и таланта «World Beauty 2022».Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с Алёной после того, как она вернулась с очередным титулом из столицы. Девушка поделилась впечатлениями от одного из самых ярких культурных событий осени и рассказала – как ей удаётся совмещать учёбу в школе и выступления на главных подиумах России.Алёна Жукова в рамках конкурса представляла новую коллекцию Вячеслава Зайцева под названием «Воспоминание о Китае»:- Неделя моды в Москве прошла очень интересно и, как мне показалось, быстро. Конечно было сложно, очень уставала, но это того стоит, ведь каждый день я получала непередаваемые эмоции! Я увидела много интересных показов и удивительных людей - как дизайнеров, так и звёзд России. Два дня до конкурса у меня были показы у разных дизайнеров. А также я приняла участие в показе коллекции самого Вячеслава Зайцева «Воспоминание о Китае». Человек-легенда и потрясающий художник-модельер!Фото из личного архива Алёны Жуковой. На фото модели в одежде из коллекции Вячеслава Зайцева.- Я долго готовилась к этому событию. Моя бабушка, например, самостоятельно шила один из нарядов. Мы тщательно подбирали одежду и хотелось, чтобы моё выступление на подиуме запомнили. Также я готовила «национальный выход», «спортивный выход» и «вечерний выход». Старалась удивить харизмой, а также тщательно проработанными образами и нарядами. Кстати, соперницы были сильными, поэтому волнение присутствовало, но его легко было сдерживать и выступать уверенно. Известный факт, что зажатость не приветствуется у моделей. Если честно, не знаю сколько было соперниц (участниц финала «World Beauty 2022»), но организаторы сказали, что все – очень достойные.Фото из личного архива Алёны Жуковой- На финале грандиозного конкурса лично присутствовали историк моды - Александр Васильев, эстрадный певец - Бедрос Киркоров, балерина - Анастасия Волочкова и многие другие. Из знаменитых дизайнеров, также, выделю Светлану Топалову.Фото из личного архива Алёны Жуковой- Обучение и конкурсы совмещать не сложно. У меня хорошая успеваемость и весь материал, который я пропустила, кропотливо изучаю по возвращению домой. Так что учителя спокойно реагируют и только рады моим успехам. Хочется сказать огромное спасибо своим близким и всем, кто поддерживал меня на этом конкурсе! Представлять регион ответственно, но очень интересно. Это огромный опыт. Дальнейшие участия в масштабных конкурсах я по традиции оставлю в тайне, но могу сказать, что это не первая и не последняя моя победа.Это интересно!Родительское мнениеНаталья Жукова, мама Алёны:- Я, как родитель, считаю, что данные мероприятия дают моей дочери бесценный опыт общения с известными людьми, которые многого добились в этой жизни. А также происходит понимание того, что искусство – оно удивительное и очень многогранное. Участие в Неделе моды Вячеслава Зайцева – это и продвижение в данной сфере, невероятные эмоции, достижение поставленной цели. Участницы были прекрасные, но я считаю, что моя дочь достойна этого титула! Конечно волнение присутствовало, особенно в день награждения, но я старалась не показывать его дочке, подбадривала и помогала ей во всём. Как говорил один мудрец: «Успех — это соединение таланта, счастья и труда».Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Алены Жуковой