10 октября проходит заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра города Владимира. Всего в конкурсе участвуют пять человек, но далеко не факт, что кто-то из них сегодня

10 октября проходит заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра города Владимира. Всего в конкурсе участвуют пять человек, но далеко не факт, что кто-то из них сегодня станет мэром. На должность главы города претендуют вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов, врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, замдиректора депэкономразвития Андрей Наумов и