На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) началась приемка 33 новых электробусов. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ) началась приемка 33 новых электробусов. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.Первые электробусы вышли на улицы Москвы четыре года назад. За это время пассажиры привыкли к новому уровню комфорта.Сегодня на 79 маршрутах столицы работает свыше тысячи электробусов. Все они – отечественного производства. Благодаря поддержке правительства Москвы производители продолжают поставлять новый подвижной состав.Город заключил соглашение на поставку еще 33 электробусов. Планируется получить их до конца года, сообщил руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов."В планах на 2023 год – поставка более 500 штук", – передает слова глава Дептранса Агентство городских новостей "Москва".Одно из основных преимуществ электробуса в том, что это полностью экологичный вид транспорта с нулевыми выбросами в атмосферу. Использование такой техники улучшает экологическую обстановку в столице.В машинах установлены емкие батареи, благодаря которым запаса хода хватит на 80-90 километров. Кроме того, электробусы оснащены большим передним указателем маршрута, дополнительным валидатором, электроотопителем и современным напольным покрытием, отметили в Департаменте транспорта.Продолжает развиваться и инфраструктура для электробусов. В июле 2022 года мэр столицы Сергей Собянин установить 115 новых ультрабыстрых зарядных станций. Это позволит увеличить количество обслуживаемых маршрутов.Полная зарядка занимает не более 10 минут. Станции могут работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.Также в начале июля в столице началась эксплуатация крупнейшего в Европе электробусного парка. Он расположен рядом с деревней Красная Пахра в Троицком административном округе. На объекте можно обслуживать 50% подвижного состава, который перевозит пассажиров в Новой Москве.Парк рассчитан на 300 машиномест. Он оснащен 34 зарядными станциями на более чем 200 зарядных постов. С момента открытия электробусы "Красной Пахры" перевезли более 360 тысяч пассажиров.Напомним, что в Москве подготовка общественного транспорта к зиме. Специалисты проверяют состояние системы отопления, элементов остекления, уплотнителей дверей и других конструкций.