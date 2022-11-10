В ночь на 10 ноября во Владимирской области произошли два серьезных ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в ГИБДД по Владимирской области. Первая авария случилась в Суздале в 01:20. По

В ночь на 10 ноября во Владимирской области произошли два серьезных ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в ГИБДД по Владимирской области. Первая авария случилась в Суздале в 01:20. По данным ГИБДД, газелист протаранил припаркованную полицейскую ГАЗель. В итоге пострадали двое. 35-летняя пассажирка служебного авто и виновник ДТП. Их доставили в больницу. Медэкспертиза показала, что водитель,