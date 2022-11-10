Вместо них он предложил потратить деньги на ёлки для детей военных.

Экс-губернатор Владимирской области, а ныне депутат Госдумы Владимир Сипягин предложил отменить новогодние корпоративы, а деньги потратить на ёлки для военных. Об этом сообщается на официальных ресурсах российского парламента.«На мой взгляд, тратить большие средства на корпоративы в наше время, как минимум, странно. Уверен, что новогодние праздники следует оставить только детям, а госкомпаниям и другим крупным организациям не только отказаться от торжественных мероприятий, но и сделать на сэкономленные деньги праздник для детей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев», - выступил с инициативой народный избранник.Добавим, что председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в tekegram-канале тематический опрос. Большинство людей поддерживают идею отказа от корпоративов, салютов и концертов.