Проклятые наркотики! Сколько горя семьям они принесли! Сегодня общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тыс. человек, при этом Трезвая Россия говорит, что наркоманов у нас свыше 5 млн человек – 3,5% от населения страны. От опасной зависимости умер и Стоянов.

Проклятые наркотики! Сколько горя семьям они принесли! Сегодняобщее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тыс. человек, при этом "Трезвая Россия" говорит, что наркоманов у нас свыше 5 млн человек – 3,5% от населения страны. От опасной зависимости умер и Стоянов.Утром 10 ноября актеру стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие к нему домой медики не смогли реанимировать звезду и констатировали смерть. Предварительно, у него случилась передозировка наркотиками.Стояновначал сниматься в 2007 году, его дебютом была роль в сериале "Адвокат 4". Известен он по картинам "Люби их всех", "Чужая стая". Также он снимался в сериалах "Дылды", "Чужая стая", "Преступление". Всего же на его счету более 90 ролей.Стоянов на протяжении года был мужем скандально известной порнозвезды и участницы "Дома-2" Елены Берковой. Актер признавался, что хотел создать крепкую семью, но не смог перебороть в себе желание остаться холостяком. Беркова же, в свою очередь, заявляла, что ее бывший муж употреблял метадон (синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости).Андрею Стоянову было всего 48 лет...