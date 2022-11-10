Дата судьбоносного заседания пока не назначена.

Депутаты владимирского горсовета выберут градоначальника из четырёх кандидатов. В мэрии прошёл конкурсный отбор претендентов на должность главы города.Ранее сообщалось, что вице-губернатор Дмитрий Лызлов с дистанции. Теперь соискателей осталось четверо: зампред ЗС Роман Кавинов, замдиректора департамента экономразвития Андрей Наумов, глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов и координатор ЛДПР Владимир Рыкунов.Каждый из них сегодня прошёл собеседование с конкурсной комиссией. Все очень осторожно оценивают свои шансы на победу, не дают никаких прогнозов, повторяя дежурные фразы, дескать «все решат депутаты».Таким образом, всех четверых допустили до голосования. Окончательный выбор за народными избранниками. Дата судьбоносного заседания пока не назначена.