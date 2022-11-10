Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне прокомментировал ситуацию в зоне...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев накануне прокомментировал ситуацию в зоне проведения СВО. Он связался со своим представителем в частях, в которых служат владимирские мобилизованные.Глава региона сообщил в своём телеграмм канале, цитирую: "С 3 ноября идёт попытка прорыва вооружёнными силами Украины российской линии обороны. Наши бойцы находятся на передовой, они героически отражают атаки. К сожалению, есть потери. Точно известно об одном погибшем и шести раненых земляках. Сведения перепроверяются".Авдеев заверил, что область обеспечит семьи военнослужащих необходимой поддержкой. Также он обратился к родственникам мобилизованных и отметил, что распространение недостоверной и однобокой информации подвергает угрозе части, находящиеся на передовой.