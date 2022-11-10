Интрига сохранена и вопросов об имени нового главы Владимира меньше не стало. В Оранжевом доме состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра областной столицы.

Интрига сохранена и вопросов об имени нового главы Владимира меньше не стало. В Оранжевом доме состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра областной столицы. Кандидатам предстояло пройти тестирование и представить концепции развития столицы региона. Отметим, что начавшийся в 10 утра конкурс проходил в закрытом для СМИ режиме. Но мы отправили официальный запрос