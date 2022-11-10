Эксперт по рынку недвижимости поделилась советами для покупателей.
Эксперт по рынку недвижимости поделилась советами для покупателей.
Покупка недвижимости
— серьезный финансовый шаг, требующий тщательной подготовки. Эксперты советуют
не торопиться с покупкой и попробовать самостоятельно снизить цену на выбранный
объект. Инвестор Татьяна Волкова назвала несколько эффективных способов сэкономить
при покупке недвижимости.
Во-первых, нужно
торговаться, поскольку сейчас на рынке спрос гораздо ниже предложения. Эксперты зафиксировали
рост предложения на целых 20% в Москве. Один клиент может рассматривать сразу
несколько объектов. Узнав об этом, продавец будет более заинтересован в
снижении цены.
Кроме этого, апеллируйте
к недостаткам вокруг жилья: удаленность транспорта, отсутствие социальных объектов
и др.
Во-вторых, имеет
смысл провести тщательный осмотр и выявить проблемные места квартиры. Так из
цены объекта можно вычесть сумму для компенсации недочетов.
Еще эксперт
советует изучить все процентные ставки на рынке, если жилье приобретается в
ипотеку. Даже небольшая разница в 0,5% сыграет большую роль в итоговой сумме
кредита.
При покупке
квартиры также появляется возможность для налогового вычета — 13%. О нем не
стоит забывать при оформлении годовых документов.