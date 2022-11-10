Эксперт по рынку недвижимости поделилась советами для покупателей.

Эксперт по рынку недвижимости поделилась советами для покупателей.Покупка недвижимости— серьезный финансовый шаг, требующий тщательной подготовки. Эксперты советуютне торопиться с покупкой и попробовать самостоятельно снизить цену на выбранныйобъект. Инвестор Татьяна Волкова назвала несколько эффективных способов сэкономитьпри покупке недвижимости.Во-первых, нужноторговаться, поскольку сейчас на рынке спрос гораздо ниже предложения. Эксперты зафиксировалирост предложения на целых 20% в Москве. Один клиент может рассматривать сразунесколько объектов. Узнав об этом, продавец будет более заинтересован вснижении цены.Кроме этого, апеллируйтек недостаткам вокруг жилья: удаленность транспорта, отсутствие социальных объектови др.Во-вторых, имеетсмысл провести тщательный осмотр и выявить проблемные места квартиры. Так изцены объекта можно вычесть сумму для компенсации недочетов.Еще экспертсоветует изучить все процентные ставки на рынке, если жилье приобретается випотеку. Даже небольшая разница в 0,5% сыграет большую роль в итоговой суммекредита.При покупкеквартиры также появляется возможность для налогового вычета — 13%. О нем нестоит забывать при оформлении годовых документов.