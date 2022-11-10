Накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы к началу текущего года составил 910 миллионов долларов. При участии партнеров из КНР в городе реализованы строительные, энергетические и другие проекты.

Накопленный объем инвестиций китайского бизнеса в экономику Москвы к началу текущего года составил 910 миллионов долларов. При участии партнеров из КНР в городе реализованы строительные, энергетические и другие проекты.Из 910 миллионов 616 приходится на участие в капитале столичных предприятий. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что по итогам прошлого года торговый оборот между Москвой и Китаем вырос на 30% и достиг 64,5 миллиарда долларов."В общей сложности за пять лет вложения китайского бизнеса в экономику города выросли в 1,3 раза", – подчеркнул заместитель мэра.Московские предприятия наращивают поставки оборудования и закупки сырья и комплектующих у китайских партнеров. Город оказывает полную поддержку предприятиям, отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Например, в городе запущен сервис по подбору альтернативных поставщиков. Мы получили более 500 заявок. Конечно, подбор необходимого оборудования или сырья занимает время, но наши специалисты положительно решили свыше 300 вопросов", – сообщил чиновник.В Китае промышленные предприятия Москвы нашли замену европейским полиграфическим материалам, оборудование для холодильно-складских комплексов. При участии компаний из КНР в городе реализованы проекты в сфере строительства, химической промышленности, энергетики, производства машин и электротехнического оборудования, передает портал mos.ru.Всего за пять лет инвестиции в экономику Москвы , сообщал ранее Владимир Ефимов. За первую половину текущего года объем вложений в основной капитал столицы вырос до 1,9 триллиона рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.