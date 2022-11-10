С пятнами на воде успешно справляются быстроходные катера-нефтесборщики. В зонах с небольшой глубиной используются маломерные суда, а для извлечения донных скоплений песка и грунта применяются плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.

С пятнами на воде успешно справляются быстроходные катера-нефтесборщики. В зонах с небольшой глубиной используются маломерные суда, а для извлечения донных скоплений песка и грунта применяются плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.За чистотой и порядком в российской столице следит уникальная служба – коммунальный флот. Его сотрудники отвечают за уборку мусора и ила в Москве-реке, а также судоходной части Яузы. В этом году за сезон навигации судам удалось избавить акваторию города от порядка 600 тонн мусора.Кроме того, специалисты ликвидировали около 80 загрязнений. Они ежедневно уделяли особое внимание верховьям Москвы-реки, чтобы обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. К слову, для работ применяются как маломерные суда, так и плавучие краны и небольшие баржи с буксирами.Коммунальный флот, в том числе, ведет борьбу с нефтепродуктами, попавшими в воду. Благодаря грамотному распределению судов и баз акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под контролем круглые сутки. Вообще, специалистам удается собрать 20–25 тонн мусора каждую неделю, а в месяц эта цифра может доходить и до ста тонн.С пятнами на воде успешно справляются быстроходные катера-нефтесборщики. В зонах с небольшой глубиной используются маломерные суда, а для извлечения донных скоплений песка и грунта применяются плавучие краны и небольшие баржи с буксирами."В составе комплекса городского хозяйства на протяжении многих лет успешно функционирует коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и ликвидировали порядка 80 загрязнений",— отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он также подчеркнул, что коммунальщики оперативно реагируют на обращения, связанные с обнаружением загрязнений на воде.К слову, на северо-западе Москвы коммунальщикам чаще приходится убирать ветки, стволы деревьев и крупный строительный мусор. В водоемах в центральных районах города чаще попадается мелкий мусор, в том числе, бутылки, куски пенопласт и пластиковые предметы.Столичный коммунальный флот работает круглый год: после окончания сезона навигации на воде остаются дежурить два судна, которые могут ходить по замерзшим руслам. Параллельно основную часть флота перемещают на берег для обслуживания и ремонта.