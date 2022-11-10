Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о скором похолодании в российской столице. В субботу, 12 ноября, в Москве ожидается от +9 до +11 °С. А в воскресенье ..

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила о скором похолодании в российской столице. "В субботу, 12 ноября, в Москве ожидается от +9 до +11 °С. А в воскресенье будет резкое похолодание. В ночь прогнозируется +3...+8 °С. Дневные показания термометров будут такими же, как и ночью", — цитирует специалиста .Макарова подчеркнула, что 14 ноября местами ожидается небольшой снег на фоне северного ветра. Ранее сообщало, что в Екатеринбурге в ближайшие дни ожидается до +4 °С.