В Петушинском районе у деревни Таратино произошло серьёзное ДТП. В 2:25 ночи на место выезжали...
В Петушинском районе у деревни Таратино произошло серьёзное ДТП. В 2:25 ночи на место выезжали подразделения МЧС, АСС, ПСО, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.
В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств.
«Есть пострадавшие...» - сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.
Специалистам пришлось проводить деблокирование (освобождение из транспорта) пострадавшего.
Всего в ликвидации последствий серьёзного ДТП принимали участие 13 человек и 5 единиц техники. Другие подробности пока неизвестны.
Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области