В Петушинском районе у деревни Таратино произошло серьёзное ДТП. В 2:25 ночи на место выезжали...

В Петушинском районе у деревни Таратино произошло серьёзное ДТП. В 2:25 ночи на место выезжали подразделения МЧС, АСС, ПСО, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД.В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств.«Есть пострадавшие...» - сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.Специалистам пришлось проводить деблокирование (освобождение из транспорта) пострадавшего.Всего в ликвидации последствий серьёзного ДТП принимали участие 13 человек и 5 единиц техники. Другие подробности пока неизвестны.Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области