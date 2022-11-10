Клава Кока сообщила о том, что скоро может стать законной женой популярного человека.

Клава Кока сообщила о том, что скоро может стать законной женой популярного человека.Не успела Клава Кока написать, что "ждет приглашения на "Давай поженимся", как тут же выложила фотографию с кольцом и написала, что ей "сделали предложение первый раз в жизни! И это не шутка".Точно такое же кольцо за пару часов до этого выложил блогер Артур Кисловский с подписью "очень волнительно". Неужели и правда скоро появится новая пара? Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в фан-пабликах Клавы Коки."Это Роза Сябитива сейчас сработала? А я вам не скажу, что я ответила! Знаю, вы ждете пояснительную бригаду, да?" – кокетничает Клава Кока в своем аккаунте.На съемках популярного шоу "Маска.Танцы" телеканала СТС Клава Кока не раскрыла тайну, приняла она предложение или нет. Но вечером Артур Кисловский выложил "Сторис" с такой же подписью "Сегодня впервые сделал предложение! Было очень волнительно. Клава ничего не знала, от этого сердце билось в три раза быстрее. Когда я встал на колено, за мной наблюдали сотни зрителей и десятки телевизионных камер... Мне очень хотелось обрадовать ее", – рассказал блогер в своем аккаунте.Таким образом пара спровоцировала слухи о помолвке, поклонники российской певицы уже активно обсуждают новость в соцсетях.