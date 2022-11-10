Во Владимирской области на автомобильных дорогах устанавливаются шумовые виброполосы, призывающие водителей снизить скорость. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. Полосы делают

Во Владимирской области на автомобильных дорогах устанавливаются шумовые виброполосы, призывающие водителей снизить скорость. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. Полосы делают по краям дороги и разделительным линиям. Когда по линиям проезжает автомобиль, они издают шум и вибрацию, призывающие водителя снизить скорость. Таким образом власти намерены снизить количество ДТП из-за усталости автомобилистов. Сейчас виброполосы устанавливают