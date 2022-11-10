Если новая мера даст положительный результат, то полосы появятся и на других опасных участках дорог.

На дорогах Владимирской области появились шумовые виброполосы. Основная задача - снижение аварийности на трассах. Об этом рассказали в департаменте транспорта.Они создаются путём фрезерования асфальта. Попадая на полосу колесом, водитель слышит характерный шум и понимает, что находится в опасной ситуации.В 33-ем регионе ноу-хау оборудованы две автомагистрали: «Владимир — Улыбышево — Коняево» и объезд Мурома.Власти продолжат мониторить два указанных участка. Если новая мера даст положительный результат, то полосы появятся и на других опасных участках дорог.