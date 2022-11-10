11 ноября 2022 года проходит народный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Церковь чтит...

11 ноября 2022 года проходит народный праздник Аврамий Овчар и Анастасия Овечница.Церковь чтит память Анастасии Римской, которая считается покровительницей овец. Она заботится не только о животных, но и об их хозяевах.В этот день было принято стричь овец, делать пряжу из овечьей шерсти, вязать тёплые предметы одежды. Перед стрижкой следует на всю ночь вложить в ножницы клок шерсти.В день Анастасии пастухи веселились и устраивали танцы. Традиция связана с последним днем, когда овец гнали на пастбища, а крестьянам платили деньги за работу. В эту дату родня собиралась за столом. Традиционным блюдом сегодня считается овечий и козий сыр.В этот день женщинам не советовали выходить из дома без украшений на шее. Бусы или другое украшение привлекут внимание мужского пола и удачу. Вечером украшение вешали на видное место, а потом промывали под проточной водой. Считалось, что этот обряд на счастье.Нельзя в этот день оставлять ребёнка одного — может случиться неприятность.Стоит держаться подальше от компаний незнакомых людей — к серьёзной ссоре.В дом нельзя пускать незнакомцев, особенно если в жилище есть дети — могут сглазить, дети станут беспокойными.Нельзя ругаться с мужем/женой или с родственниками — к разладу в семье.Девушкам на выданье нельзя накрывать стол — в противном случае ещё долго не удастся встретить суженого.Народные приметы на 11 ноября 2022 годаИней ночью — днём снега не предвидится.Низкие облака — ожидается стужа.Вороны раскаркались — к морозу.Голуби разворковались — к потеплению.Волки стаей вышли на поле — к эпидемии, голоду, войне или другому массовому несчастью.Собака весь день вялая и плохо ест — к ухудшению погоды.Дождь — к похолоданию.Солнечные лучи сквозь облака пробиваются — к череде тёплых дней.Фото: https://www.pxfuel.com/