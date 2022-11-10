Поклонники Натальи Фриске уверены: она родила от бывшего солиста группы Турбомода Саши Попова. Уж слишком много времени проводят они вместе, слишком близки, слишком похожа дочь Фриске Луна на красавца-певца. Если посмотреть на его детские фото, то просто одно лицо. Но, как выяснилось, Попова интересуют не только женщины...

Поклонники Натальи Фриске уверены: она родила от бывшего солиста группы "Турбомода" Саши Попова. Уж слишком много времени проводят они вместе, слишком близки, слишком похожа дочь Фриске Луна на красавца-певца. Если посмотреть на его детские фото, то просто одно лицо. Но, как выяснилось, Попова интересуют не только женщины...Вероятно, непростой характер младшей сестры Жанны Фриске сделал свое дело. И Саша Попов – человек с тонкой душевной организацией – не вынес бабской склочной сущности. Наташа своими выходками могла просто отвратить Сашу от женщин. И теперь его все чаше видят в компании смазливых молодых людей. Мужики лучше и глубже понимают друг друга.Только что певца засняли вместе с красавчиком по имени Виктор. Попов в этот момент так вывалил рабочий язык, что стало понятно: талантливый человек талантлив во всем. С таким языком можно и петь хорошо, и развлекаться качественно – любого размера леденец поместится, любая игрушка будет отшлифована до блеска!Парни просто дурачились, но их утехи всех заинтриговали. И сразу стало интересно, что же на самом деле связывает любовника Фриске с симпатичным молодым человеком. Только ли близкая дружба, или же нежное проникновенное общение?Попов отказался сказать о том, какое место в его сердце, душе и теле занимает эффектный молодой человек. Но намекнул, что им вместе очень хорошо, интересно и комфортно – мол, он обрел ту гармонию, которой всегда не хватало в союзе с Наташей Фриске.