Кому россияне завещают свою недвижимость?

Кому россияне завещают свою недвижимость?По закону РоссийскойФедерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторыероссияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычныхнаследников.Так, жительУльяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, чторешил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась,поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.А женщина изПерми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденногомалыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.Житель Омскарешил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Номужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственнымивопросами, и предусмотрел "план Б" — отдать имущество детскому дому.Пожалуй, самоенеобычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартирувнуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда итут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.