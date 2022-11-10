Кому россияне завещают свою недвижимость?
Кому россияне завещают свою недвижимость?
По закону Российской
Федерации оставить наследство можно разным людям и даже организациям. Некоторые
россияне понимают это право буквально и пытаются вписать в завещание необычных
наследников.
Так, житель
Ульяновской области настолько проникся дружеской атмосферой в онлайн игре, что
решил оставить квартиру своим соратникам. Правда, сделка не состоялась,
поскольку игрок не знал настоящих имен друзей.
А женщина из
Перми во время ожидания ребенка решила включить в наследство нерожденного
малыша. После рождения она просто добавила имя сына в документ.
Житель Омска
решил завещать квартиру одному из самых известных людей страны — президенту. Но
мужчина учел занятость главы государства и нежелание заниматься наследственными
вопросами, и предусмотрел "план Б" — отдать имущество детскому дому.
Пожалуй, самое
необычное желание зафиксировано у пожилого москвича. Он решил оставить квартиру
внуку, но с важным условием: тот должен получить высшее образование. Правда и
тут органам пришлось отказать: выполнение такого условия невозможно проследить.