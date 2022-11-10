Михаил Ефремов празднует день рождения не в кругу семьи.

Михаил Ефремов празднует день рождения не в кругу семьи.Еще в 2020-м году знаменитого актера отправили в колонию после череды судебных разбирательств. Мэтр российского кино сел за руль в нетрезвом состоянии и стал виновником смертельного ДТП, из-за чего, собственно, и оказался за решеткой. В заключении Михаил Ефремов должен пробыть 7,5 лет, если, конечно, не добьется УДО, как надеется.Ну а пока артист, впервые ставший уголовником, коротает время в местах лишения свободы, где у него теперь немного другой образ жизни: он подрабатывает швеей, вставляя молнии в спецодежду, и даже получает за это деньги, а также участвует в кружке корреспондентов и художественной самодеятельности. В общем, актер все время занят.Сегодня Михаил Ефремов отмечает свой 59-й день рождения, к сожалению, не в кругу семьи. Но родственники не оставили его без внимания, отправив ему посылку с угощениями. И это еще не все. Звезду театра и кино в этот важный день поддержали и поклонники: фанаты заранее передали ему кучу писем с поздравлениями, чтобы в праздник кумир не чувствовал себя одиноко.Правда, ответ от него они вряд ли получат. Как рассказала сестра артиста Анастасия, многие поклонники ждут от него обратной связи и даже ради такой возможности проплачивают ответ."Он очень совестливый человек. Он много работает там, читает все письма. Но отвечать нет времени и сил", – оправдала Михаила Ефремова родственница.