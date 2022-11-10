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Новый многоканальный телефон для справочной информации: 8-800-301-13-89.Напоминаем, в Западный военный округ (ЗВО) входят следующие субъекты Российской Федерации: город Санкт-Петербург, город Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.Фото: pxfuel.com

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