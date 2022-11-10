В тренде – дешевая ипотека и трейд-ин.

В тренде – дешевая ипотека и трейд-ин.Из-за снижающегося спроса на новостройки застройщикам приходится активнее бороться за покупателей, предлагая как скидки, так и различные акции.Дешевая ипотека.Самым распространенным предложением является дешевая ипотека по ставкам, близким к нулю. Хотя Центробанк выступает против таких программ, оформить кредит под 0,01% пока еще можно во многих жилых комплексах крупных застройщиков Московского региона.В частности, ипотека под 0,01% есть в проектах группы «Самолет», компаний «Гранель» и «Инград, MR Group. Ипотеку под 1% предлагает группа «ПИК». Застройщик «Эталон» предлагает кредит под 4,99%, но без первоначального взноса.Также набирает популярность траншевая ипотека, при оформлении которой покупатель вносит первый платеж, как правило, в размере 15% от общей стоимости квартиры. После этого он ничего не платит до сдачи дома (но не более трех лет). Такую опцию предлагает «ЛСР», «Основа», застройщик «А101» и другие компании.Отложенный платеж.В новостройках появляются рассрочки на длительный срок. Покупателям предлагается внести первый платеж в размере 20%, а оставшуюся сумму выплатить за месяц до ввода ЖК. Проценты на остаток не начисляются. Подобные предложения есть у застройщиков «Центр-Инвест» и «Стадион «Спартак».В проектах компании «ФСК» предлагается оплатить 30% от цены жилья, а остальную сумму внести позже – как единым платежом, так и по частям. Главное – оплатить до ввода корпуса в эксплуатацию. Ввод некоторых домов ожидается только в 2025 году.Большой дисконт.В октябре почти в 70% новостроек класса «комфорт» действовали различные скидки, размер которых вырос до 27%.Скидки предоставляются при полной единовременной оплате, при оформлении ипотеки с субсидированной ставкой или рассрочки, при участии в программе трейд-ин. Раньше данные опции дисконт не подразумевали.Также вместо прямой скидки застройщики предлагают места в подземном паркинге, кладовое помещение, бесплатную отделку.Трейд-ин.Программы трейд-ин становятся все более разнообразными. Например, застройщики «ФСК», «Инград» и MR Group предлагают трейд-ин с проживанием. Покупатель сможет оставаться в своей старой квартире до завершения строительства нового жилья.В новостройках от компаний «ФСК» и «А101» можно воспользоваться услугой «Трейд-ин авто». Застройщик приобретает машину у покупателя жилья, а вырученные средства вычитаются из стоимости квартиры.