Несмотря на то, что возлюбленная Сарика Андреасяна в положении, пара еще не расписалась.

Несмотря на то, что возлюбленная Сарика Андреасяна в положении, пара еще не расписалась.Российский режиссер уже однажды был женат – на девушке по имени Алена, которая далека от киноиндустрии. Избранница подарила ему двоих детей, однако они не спасли эти отношения, и пара рассталась. Теперь в жизни Сарика Андреасяна новая женщина – актриса Лиза Моряк, которая младше его на 11 лет.Возлюбленные пока не расписались, хотя режиссер уже успел сделать предложение своей возлюбленной. Однако жениться на ней отказался – пока: из-за постоянной занятости обоих свадьбу решили перенести, чтобы устроить пышное торжество и хорошо к нему подготовиться.Впрочем, отсутствие штампа в паспорте не помешало молодухе Сарика Андреасяна залететь. О том, что возлюбленные ждут ребенка они сообщили сравнительно недавно, однако его пол не раскрывали. Как оказалось, пара и сама не знала, кто же появится на свет – мальчик или девочка – ведь режиссер и актриса решили устроить гендер-пати.И, наконец, Лиза Моряк и ее благоверный раскрыли поклонникам тайну, показав трогательное видео с прошедшего события. В кадре они стоят рядом с коробкой, а открыв ее, видят летящие ввысь розовые шарики. После этого на лицах обоих засияла счастливая улыбка."И это девочка", – коротко написала в своем микроблоге возлюбленная Сарика Андреасяна.