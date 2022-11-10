10 ноября Православная церковь чтит память Параскевы – покровительницы женщин и матерей.

10 ноября Православная церковь чтит память Параскевы – покровительницы женщин и матерей.ИсторияПараскева пятницав народе знакома как Бабья Заступница. Женщинам уделялось особое внимание в этотдень. По преданиямхристианства, Параскева была замучена язычниками за веру в Христа. Чтят ее занеотступность веры.Отчасти, почитаение Параскевы слилось с почитанием славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей. Годы, когда праздник святой выпадали на пятницу, считались особенно счастливыми.Традиции иприметыИней на деревьяхсулит скорый мороз, а туман, наоборот, оттепель.Если на вишневомдереве литья еще не опали, значит зима придет поздно. А вот сильный снегопад —к ранней весне.Что нельзя делать10 ноября10 ноябрязапрещено стирать, вязать и шить. Другое рукоделие тоже следует отложить.Громкий смехсулит большие слезы.Нельзя садиться застол после наступление сумерек.Девушкам и женщинам10 ноября стоит быть мягче, избегать конфликтов. Любая ссора может статьпоследней, а женщина остаться одинокой.