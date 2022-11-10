В Ленинском суде города Владимира прошло первое заседание по делу бывшего вице-губернатора области...

В Ленинском суде города Владимира прошло первое заседание по делу бывшего вице-губернатора области Григория Вишневского. Из зала суда - Любовь Клюквина.Бывший вице-губернатор области вновь перед объективами телекамер. После года в СИЗО Григорий Вишневский заметно осунулся, под глазами темные круги, обвиняемый ходит из угла в угол, штудирует Уголовный Кодекс - статью о презумпции невиновности. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток и мошенничестве. Первое судебное заседание продлилось меньше двадцати минут: оказалось защитник Вишневского занят - участвует в другом деле. Для ознакомления обвиняемого с бумагами, переданными адвокатом, объявили перерыв. После этого бывший чиновник попросил перенести заседание.- Я согласен с ходатайством адвоката.- Поддерживаете его?- Да.Силовики задержали Григория Вишневского с поличным при получении взятки год назад в одном из ресторанов Владимира. Всего обвиняемый получил незаконным путем почти миллион рублей: 550 тысяч от московской компании, выигравшей тендер на проведение ремонта ковровской гимназии, за отказ от штрафных санкций в её отношении, причем эта же компания оплатила чиновнику авиаперелеты на 55 тысяч рублей. Еще 78 тысяч рублей - взятка от подрядчика за ввод в эксплуатацию здания с грубыми нарушениями проектной документации, 150 тысяч - "награда" от директора спорткомплекса “Торпедо” - за протекцию и продвижению по службе. Еще 150 тысяч экс-заместитель губернатора выудил у представителя строительной фирмы - якобы на благотворительность.Александр Пестов, начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Владимирской области:- Вину в совершении указанных преступлений Григорий Викторович не признал. В ближайшее время государственным обвинителем будет изложено обвинение, предъявленное Вишневскому, а также представлены суду доказательства. Вина в совершении указанных преступлений полностью доказана имеющимися в материалах уголовного дела сведениями, которые суду будут представлены, и суд примет решение по этому поводу.Следующее заседание состоится 14 ноября. Процесс, вероятно, будет долгим. В деле Вишневского 15 томов. За совершенное преступление экс-заместителю губернатора грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. И штраф в размере 60-кратной суммы взятки.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Семен Карпов. “Вести-Владимир»