В Петербурге немало либералов и агентов Запада – отсюда и проблемы с выдачей разрешения на ввод здания ЧВК Вагнер Центра в эксплуатацию, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

В Петербурге немало либералов и агентов Запада – отсюда и проблемы с выдачей разрешения на ввод здания "ЧВК Вагнер Центра" в эксплуатацию, считает бизнесмен Евгений Пригожин."Да, город начал жесткое противодействие работе "ЧВК Вагнер Центра". Разбираемся"Сели звери в карты играть: медведь, лиса, заяц и волк.Медведь и говорит:–Кто будет мухлевать, получит по морде...по наглой рыжей морде"", – сыронизировал Пригожин.По словам предпринимателя, в России есть большое число "агентов Ходорковского, иностранных служб и либералов", которые владеют бизнесом и являются частью политической элиты страны."Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов "уничтожат". Но кроме них существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену Родине. И мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами", – отметил бизнесмен.Он также заявил о том, что ряд петербургских предприятий поддерживает украинских националистов. По мнению Пригожина, об этом хорошо известно губернатору Беглову.Бизнесмен утверждает, что глава города знаком с этими людьми. Пригожин обвинил Беглова в лоббировании их интересов."Вы за кого, Александр Дмитриевич? Хотите поддерживать проукраинских музыкантов (Би-2), проукраинских блогеров (Невзоров) и украинский бизнес (New Diamond Technologies)?" – слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".Ранее предприниматель попросил Генпрокуратуру РФ инициировать в отношении петербургского губернатора Александра Беглова.