В здании администрации Владимира прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на...

В здании администрации Владимира прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Владимира.На момент начала работы комиссии свое желание участвовать в конкурсе на пост главы областной столицы подтвердили заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов, заместитель директора департамента экономического развития Владимирской области Андрей Наумов, глава администрации Гороховецкого района Владимирской области Дмитрий Наумов и первый заместитель координатора Владимирского регионального отделения ЛДПР Владимир Рыкунов.10 ноября на заседании конкурсной комиссии все кандидаты прошли тестирование по методикам Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по знанию законодательства Российской Федерации, в том числе — в области местного самоуправления. Кандидаты представили свои концепции развития города Владимира.По итогам тестирования конкурсная комиссия решила допустить всех четверых кандидатов на пост главы города Владимира до процедуры утверждения депутатами городского Совета на ближайшем заседании.Фото: https://vladimir-city.ru/