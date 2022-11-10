В Кольчугино из-за вспыхнувшего дивана сотрудникам МЧС пришлось спасать жителей многоквартирного...

В Кольчугино из-за вспыхнувшего дивана сотрудникам МЧС пришлось спасать жителей многоквартирного дома.По прибытии пожарных на место наблюдалось сильное задымление в подъезде. Они эвакуировали трех жителей первого этажа, ещё одному человеку понадобилось спасательное устройство, из-за дыма мужчина не мог самостоятельно покинуть подъезд. Очаг пожара был обнаружен в квартире на первом этаже – горел диван. Примечательно, что хозяев на тот момент не было. Обстоятельства происшествия устанавливаются.