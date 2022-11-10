За девять месяцев 2022 года судебные приставы Владимирской области взыскали с должников более 11,5 млрд рублей и окончили свыше 480 тысяч исполнительных производств. Об этом сообщили в

За девять месяцев 2022 года судебные приставы Владимирской области взыскали с должников более 11,5 млрд рублей и окончили свыше 480 тысяч исполнительных производств. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Владимирской области. С начала года в работе судебных приставов находилось более 11 тысяч дел по алиментным долгам, на сегодняшний день насчитывается около 4,5 тысяч дел