Ковровская городская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку с восточной стороны...

Ковровская городская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку с восточной стороны Андреевского кладбища. Выявлено 6 мест стихийного складирования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.Захламленный земельный участок принадлежит АО «Объединение «ВладЗерноПродукт», которое обязано следить за надлежащим состоянием земель.По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлен иск, по которому организация обязана ликвидировать несанкционированную свалку.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение контролируется прокуратурой.Фото: pxfuel.com/