Ковровская городская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку с восточной стороны...
Ковровская городская прокуратура обнаружила несанкционированную свалку с восточной стороны Андреевского кладбища. Выявлено 6 мест стихийного складирования отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.
Захламленный земельный участок принадлежит АО «Объединение «ВладЗерноПродукт», которое обязано следить за надлежащим состоянием земель.
По результатам проверки прокурором в Ковровский городской суд направлен иск, по которому организация обязана ликвидировать несанкционированную свалку.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение контролируется прокуратурой.
Фото: pxfuel.com/