Взял на таран полицейский микроавтобус. В Суздале нетрезвый водитель ГАЗели совершил лобовое...

Взял на таран полицейский микроавтобус. В Суздале нетрезвый водитель ГАЗели совершил лобовое столкновение с припаркованным автомобилем блюстителей порядка.Примечательно, что ДТП произошло в профессиональный праздник сотрудников полиции - в ночь на 10 ноября. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний местный житель не справился с управлением и выехал на встречку, где у обочины и стоял полицейский автомобиль. В результате столкновения пострадал сам водитель и 35-летняя сотрудница отдела полиции, которая находилась в служебной ГАЗели. Как показало медосвидетельствование, виновник был пьян.