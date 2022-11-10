Звезда фильма Текст Кристина Асмус в очередной раз поддала жару.

Звезда фильма "Текст" Кристина Асмус в очередной раз поддала жару.Российская актриса Кристина Асмус поздравила Олега Меньшикова с Днем рождения. 8 ноября актеру исполнилось 62 года. Асмус опубликовала в своем аккаунте совместный снимок, на котором Меньшиков предстал в стильной свободной белой рубашке оверсайз на выпуск, под которой виднелась футболка черничного цвета, в черных брюках и кедах на белой подошве. Из аксессуаров на его шее была актуальная короткая и массивная серебряная цепочка. Седые волосы Меньшикова были зачесаны назад и зафиксированы. Актер широко улыбался в камеру, а Кристина Асмус смотрела на него влюбленными глазами. Она буквально присосалась пиявкой к женатому старикану-стиляге.В публикации Кристина Асмус назвала Олега Меньшикова легендарным актером, своим учителем и компасом, а также почему-то пахарем и доступным человеком. Скорее всего, в хорошем смысле. Кроме того, Асмус не поскупилась на комплименты и отметила, что Меньшиков невероятно красив и привлекателен как мужчина и обладает обезоруживающей улыбкой и смехом. Также Асмус отметила, что Меньшиков "до дрожи любит эксперименты". Словом, выложила все его карты. В завершение она не выдержала и призналась Меньшикову в любви."Безумно люблю и всегда рядом!" – написала развратница Кристина Асмус.Актриса добавила, что Олег Меньшиков уже на протяжении 11 лет все время ее поддерживает, при этом называет ее по имени и отчеству и даже советуется с ней по некоторым вопросам.