МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» запустили прием заявок на региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса -2023 по Владимирской области.
МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» запустили прием заявок на региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса -2023 по Владимирской области.
Целью конкурса является поддержка научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды, включая анализ проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков и сохранения водного биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.
Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Владимирскую область на Российском открытом молодежном водном конкурсе.
Участникам конкурса предлагается предоставить проекты в области естественных и социальных наук, используя современные научные методы и подходы к решению водных проблем и проблем устойчивого развития, принимая также во внимание первоочередные задачи государственной политики в области охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов.
Конкурсная работа должна быть ориентирована на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического результата. Необходимым требованием является применение стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинга и представления результатов, включая статистическую обработку.
Тематика конкурса представлена в широком диапазоне: Охрана и восстановление водных ресурсов, управление водными ресурсами, устойчивое развитие региона.
Конкурс состоит из следующих номинаций:
1.Охрана и восстановление водных ресурсов.
2. Вода и климат.
3. Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.
4. Вода и атом.
5. Вода и мир.
6. Использование методов космического мониторинга при выполнении проектов по охране и восстановлению водных ресурсов
7. Вода без пластика.
8. Водная индустрия 4.0: цифровизация.
9. Моря и океаны.
10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.
11. Арктическая лента.
Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно найти на официальных страницах учреждений в социальной сети в «Вконтакте». (ГБУ ВО , МАУДО «СЮН «»).