МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» запустили прием заявок на региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса -2023 по Владимирской области.

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» совместно с ГБУ ВО «Экорегион» запустили прием заявок на региональный этап Российского открытого молодёжного водного конкурса -2023 по Владимирской области.Целью конкурса является поддержка научно-исследовательской и проектной деятельности школьников и студентов в сфере охраны окружающей среды, включая анализ проблем водоподготовки и очистки загрязненных стоков и сохранения водного биоразнообразия, исследование корреляций водных, социальных, климатических и других факторов.Победитель регионального этапа конкурса будет представлять Владимирскую область на Российском открытом молодежном водном конкурсе.Участникам конкурса предлагается предоставить проекты в области естественных и социальных наук, используя современные научные методы и подходы к решению водных проблем и проблем устойчивого развития, принимая также во внимание первоочередные задачи государственной политики в области охраны, восстановления и рационального использования водных ресурсов.Конкурсная работа должна быть ориентирована на оздоровление среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического результата. Необходимым требованием является применение стандартных и инновационных научно-исследовательских методик и методологий проведения экспериментов, мониторинга и представления результатов, включая статистическую обработку.Тематика конкурса представлена в широком диапазоне: Охрана и восстановление водных ресурсов, управление водными ресурсами, устойчивое развитие региона.Конкурс состоит из следующих номинаций:1.Охрана и восстановление водных ресурсов.2. Вода и климат.3. Экономическая эффективность реализации проекта в сфере охраны и восстановления водных ресурсов.4. Вода и атом.5. Вода и мир.6. Использование методов космического мониторинга при выполнении проектов по охране и восстановлению водных ресурсов7. Вода без пластика.8. Водная индустрия 4.0: цифровизация.9. Моря и океаны.10. Сохранение биоразнообразия водных объектов.11. Арктическая лента.Более подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно найти на официальных страницах учреждений в социальной сети в «Вконтакте». (ГБУ ВО , МАУДО «СЮН «»).