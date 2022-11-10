Битмейкер и певец Слава Марлоу обзавелся 130 кв. метрами в центре столицы.

Битмейкер и певец Слава Марлоу обзавелся 130 кв. метрами в центре столицы.130 метроваяквартира в центре Москвы появилась у артиста Славы Марлоу (наст. имя артистаАртем Готлиб. — Прим. ред.) еще в прошлом году. Шикарная жилплощадь находитсярядом с Париаршей резиденцией в Чистом переулке — самом центре столицы.Теперь сталаизвестна и стоимость роскошной недвижимости молодого артиста. Слава Марлоу отдал за квартирупочти 100 миллионов рублей. Среди соседей 23-летнего парня замечены ведущий ВладимирПознер и музыкант Фараон. А сама квартира ранее принадлежала сыну оперногопевца Юрия Мазурока.Слава Марлоупрославился сотрудничеством с Алишером Моргенштерном* и репером Тимати. Вместе с Моргенштерном* они выпустилинесколько треков, которые разрывали многочисленные чарты. В прошлом году бывшиепартнеры разошлись, а Слава сосредоточился на сольной карьере.Уже в соло творчестве Слава Марлоу выпустилтрек "Ты горишь, как огонь", который меньше, чем за сутки, набрал тримиллиона просмотра в социальной сети. Помог набрать просмотры и интерес к личной жизни Славы: во время одного из интервью он рассказал, чтовлюблен в героиню клипа блогершу Карину.* АлишерМоргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.