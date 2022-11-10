Спасатели провели очередной рейд по жилому сектору Владимира. Сотрудники МЧС разъясняют гражданам...

Спасатели провели очередной рейд по жилому сектору Владимира. Сотрудники МЧС разъясняют гражданам правила пожарной безопасности и устанавливают в домах автономные извещатели.Датчик инфракрасного излучения, батарейка (ее хватит на год) и совсем немелодичный звуковой оповещатель. Такая сирена мертвого разбудит, шутит Тамара Васильевна.- А потому что это важно, это ваша безопасность.- Ладно, ладно, ладно, ага.Деревянному дому на Семашко больше ста лет. На кухне газовый баллон и печь. Дымоход недавно прочистили, но пенсионерка и сама понимает: всякое может случиться.Тамара Лисицына, пенсионерка:- А у меня тут ведро с водой стоит обязательно. И там ведро с водой. Два ведра с водой стоят. А как же?Неисправность печного оборудования и электропроводки - причины большинства бытовых пожаров в регионе. С начала года их во Владимирской области произошло почти три тысячи. Пожарные извещатели способны предотвратить - не возгорание, но трагедию. Многодетная мать Софья Стрельцова вспоминает, как несколько лет назад горел дом по соседству.Софья Стрельцова, многодетная мать:- Было страшно. Пришлось детей прямо чуть ли не голышом отсюда. Вынуть ящик с документами, бросить в багажник машины и машину отогнать.В комнате, где спят дети, работает обогреватель. Сотрудники МЧС напоминают: прибор нельзя оставлять без присмотра, накрывать или сушить на нем вещи. Инструктаж по технике безопасности сотрудники МЧС проводят для жителей частного сектора в центре Владимира.Михаил Татаровский, замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области:- Вручали памятки, инструкции. Кроме того, в ряде социально незащищенных семей - многодетных, престарелых, одиноких - мы устанавливаем автономные пожарные извещатели.Особое внимание пожарные просят уделять состоянию розеток и проводов. Не перегружать сеть и не пользоваться самодельными электроприборами.Дарья Давыдова при содействии пресс-службы управления МЧС по Владимирской области