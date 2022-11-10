Решение в законную силу пока не вступило.

Суд отказался закрывать «приют» для собак в Кольчугинском районе. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Владимирской области.Местная прокуратура подала иск против Аникиной Е.В. и Сашенко А.В. Ведомство требовало свернуть работу по содержанию животных. Якобы хозяева организовали приют и запирали питомцев в вольерах, оставляя их без присмотра. Местные жители, в свою очередь, жаловались на лай четвероногих.Ответчики парировали обвинения тем, что и огородили участок в 28 соток металлическим забором. Владельцы территории заявили, что содержат только своих животных, не принимают никого со стороны, не ищут им передержку или новый дом. У каждого хвостика имеется ветеринарный паспорт.Судья не нашёл нарушений санитарных норм и встал на сторону собственников.«Доказательств, подтверждающих осуществление ответчиками деятельности по содержанию питомника не представлено», - резюмировал он.Решение в законную силу пока не вступило.