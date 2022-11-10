Кажется, афоризмы Фаины Раневской известны всем. Проверьте, хорошо ли вы их помните.

Кажется, афоризмы Фаины Раневской известны всем. Проверьте, хорошо ли вы их помните.Фаина Раневская умела так грамотно ввернуть слово, что эпизоды с ее участием тут же превращались в самые цитируемые. Интересно, помнили бы мы фильмы "Александр Пархоменко" или "Подкидыш", если бы не великолепная актриса?Впрочем, Рина Зеленая тоже запомнилась многим как человек, который за словом в карман не полезет. Сможете ли вы понять, кто из них оставил в истории ту или иную крылатую фразу?*курение вредит вашему здоровью.