Онлайн-кинотеатр PREMIER представил оригинальный сериал Онлайф. В основе сюжеты – модные сегодня марафоны счастья. 23-летняя Саша Морозова – дочь певицы Слава – пришла посмотреть первые серии в компании 20-летнего красавца-блогера Марка Лаврика. Корреспондент Дни.ру узнал, что связывает молодых людей.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил оригинальный сериал "Онлайф". В основе сюжеты – модные сегодня "марафоны счастья". 23-летняя Саша Морозова – дочь певицы Слава – пришла посмотреть первые серии в компании 20-летнего красавца-блогера Марка Лаврика. Корреспондент "Дни.ру" узнал, что связывает молодых людей.В день выхода сериала в жизни Морозовой и Лаврика случилось важное событие – они выпустили первый совместный сингл "Красная Шапочка".История данного фита началась с интересногоинфоповода. Когда на розовой дорожке музыкальной премии RU.TV Саша Морозова появилась в компании бывшего игрока ФК "Спартака" Марк Лаврик, пресса стала наперебой писать о будущем зяте Славы. Тогда же Саша Морозова поспорила со знаменитой матерью, что даже футболист сможет записать трек и необязательно для обладать слухом и голосом. В итоге девушка спор выиграла – Лаврик отлично справился со своей задачей итрек получился легким и задорным."Наше знакомство с Сашей было забавным, – рассказал "Дни.ру" Лаврик. – Я ехал по Третьему Транспортному Кольцу Москвы и увидел девушку, у которой лопнуло на машине колесо. Я остановился, позвонил в сервис и пока ждали помощь, разговорился с ней. Рассказал, что снимаю социальные ролики, работаю блогером. А она сказала, что певица"."Они сошлись. // Волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень. // Не столь различны меж собой...", – как писал Александр Пушкин в "Евгении Онегине". "Я долгое время не знал, кто у нее мама, – признается блогер. – А потом увидел ее страничку в соцсетях и понял, чья она дочь. С мамой Саши мы пока лично не знакомы – она много работает".Что же известно о потенциальном зяте Славы? "Я родом из Хабаровска, занимался профессионально футболом, – сообщил Лаврик. – В 15 лет меня позвали в московский клуб "Спартак" и так оказался в Москве".Впрочем, сам Марк пока о возможном романе с наследницей звезды говорит: "У нас с Сашей здорово получается дружить". Но когда узнал, что у нее богатая мама, рассмеялся: "Возьмем на заметку!"