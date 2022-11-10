Сотрудники зоопарка в Челябинске поделились видео с необычным зверьком.

Сотрудники зоопарка в Челябинске поделились видео с необычным зверьком.Работники челябинскогозоопарка поделились в социальных сетях видео с необычным "ночным"зверьком. Пака — это крупный грызун с коротким хвостиком. Живет он в темномпомещении, в самом дальнем уголке зоопарка. Зверек очень любит приватность."Пока вы работаете, пака жует свой обед", — шутят работники зоопарка, поймавшие зверька за едой. Любимые соседипаки — ленивцы. Они проводят время наверху, зацепившись за лианы, а паки,наоборот, любят оставаться на земле.Работникизоопарка предупреждают: нужно подготовить глаза для встречи с пакой. Черезнесколько минут глаза человека привыкают к приглушенному свету, и можноначинать разглядывать паку.