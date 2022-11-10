Владимирские полицейские задержали мошенника, который обманул жителя Коврова на 6 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное УМВД в среду, 9 ноября. В марте 2022 года 28-летний уроженец

Владимирские полицейские задержали мошенника, который обманул жителя Коврова на 6 тысяч рублей. Об этом сообщило региональное УМВД в среду, 9 ноября. В марте 2022 года 28-летний уроженец Челябинской области создал в одной из социальных сетей фейковую страницу. Мошенник предлагал приобрести онлайн различные товары по очень выгодным ценам. Через несколько дней Ковровчанин заинтересовался велосипедом и косметическим