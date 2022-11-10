Новая девушка Тимати засветилась на съемке для обычного магазина.

Новая девушка Тимати засветилась на съемке для обычного магазина.Прошлой зимойвпервые пролился свет на новый роман репера Тимати. Избранницей музыканта стала19-летняя модель Валентина Иванова. До сих пор поклонники не знают нипроисхождение девушки, ни точную дату рождения. Зато они обнаружили кое-чтопоинтереснее.Известно, что девушкаТимати работает с крупными брендами одежды и нижнего белья, таких как Zarina, и снимается в глянцевых журналах. Ивановадаже появилась на обложке Vogue. Но, судя по всему, не отказывается Валентина и от предложений небольшихмагазинчиков, работающих через маркетплейсы.Так,полуобнаженная невеста Тимати снялась для небольшого бренда белья. Интернет-поклонникиИвановой уже окрестили этот проект "подработкой" из-за нехваткиденег. Судя по отзывам, белье пользуется популярностью — на одном из товаровуже более 800 отзывов.Тимати уже успел познакомитьподружку с мамой и детьми от прошлых отношений. На одном из мероприятий СимонаЮнусова (мама артиста) держала девушку под руку, что говорит о ее одобрении выборасына. Реакция бывших девушек репера — Анастасии Решетовой и Алены Шишковой пока неизвестна, но многие полагают, что они не рады новой компании на совместном отдыхе.