Новая девушка Тимати засветилась на съемке для обычного магазина.
Новая девушка Тимати засветилась на съемке для обычного магазина.
Прошлой зимой
впервые пролился свет на новый роман репера Тимати. Избранницей музыканта стала
19-летняя модель Валентина Иванова. До сих пор поклонники не знают ни
происхождение девушки, ни точную дату рождения. Зато они обнаружили кое-что
поинтереснее.
Известно, что девушка
Тимати работает с крупными брендами одежды и нижнего белья, таких как Zarina, и снимается в глянцевых журналах. Иванова
даже появилась на обложке Vogue. Но, судя по всему, не отказывается Валентина и от предложений небольших
магазинчиков, работающих через маркетплейсы.
Так,
полуобнаженная невеста Тимати снялась для небольшого бренда белья. Интернет-поклонники
Ивановой уже окрестили этот проект "подработкой" из-за нехватки
денег. Судя по отзывам, белье пользуется популярностью — на одном из товаров
уже более 800 отзывов.
Тимати уже успел познакомить
подружку с мамой и детьми от прошлых отношений. На одном из мероприятий Симона
Юнусова (мама артиста) держала девушку под руку, что говорит о ее одобрении выбора
сына. Реакция бывших девушек репера — Анастасии Решетовой и Алены Шишковой пока неизвестна, но многие полагают, что они не рады новой компании на совместном отдыхе.