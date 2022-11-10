Вечером (в 17:04) 9-го ноября в поселке Светлый на производстве загорелся станок. Пострадавших, к...
Вечером (в 17:04) 9-го ноября в поселке Светлый на производстве загорелся станок. Пострадавших, к счастью, нет.
Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской области
На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. И на момент прибытия специалистов наблюдалось задымление внутри помещения.
Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пламени.
Специалисты не дали распространиться огню и потушили пожар внутри здания на площади 20 кв. м.
К ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.
Фото: pxfuel.com