Вечером (в 17:04) 9-го ноября в поселке Светлый на производстве загорелся станок. Пострадавших, к...

Вечером (в 17:04) 9-го ноября в поселке Светлый на производстве загорелся станок. Пострадавших, к счастью, нет.Фото: пресс-центр МЧС России по Владимирской областиНа место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. И на момент прибытия специалистов наблюдалось задымление внутри помещения.Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки очага и тушения пламени.Специалисты не дали распространиться огню и потушили пожар внутри здания на площади 20 кв. м.К ликвидации пламени привлекались 5 единиц техники и 16 человек личного состава, сообщается на официальном сайте МЧС России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com